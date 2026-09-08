BIST 100 güne yatay başladı; Brent petrol 97 doların üzerinde seyrediyor - Son Dakika
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BIST 100 güne yatay başladı; Brent petrol 97 doların üzerinde seyrediyor

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.151,80 puandan başladı. Endeks, dünkü kapanışa göre 0,22 puan artış kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.151,80 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,22 puan artışla 14.151,80 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile kimya petrol plastik en çok gerileyen yüzde 2,58 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz riskleriyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 97 doların üzerinde seyrediyor. Bu nedenle bugün hisse senedi piyasalarının yönü üzerinde jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi.

Bu doğrultuda, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 güne yatay başladı; Brent petrol 97 doların üzerinde seyrediyor - Son Dakika

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