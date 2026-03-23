BIST 100 Günü 13.168,16 Puanla Tamamladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Günü 13.168,16 Puanla Tamamladı

23.03.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, gün içinde kazanç elde ederek 13.168,16 puandan kapandı. İşlem hacmi 252,5 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,58 ile metal ana sanayi olurken, en fazla düşen yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün erteleme kararı ve İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da, küresel piyasalara paralel olarak güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 12.632,41 puanı görmesinin ardından Trump'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son 2 günde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, devam eden temasların başarısına bağlı olarak İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Öte yandan, İran basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak Trump'ın açıklamalarını enerji piyasalarına yönelik "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

Bu açıklamaların ardından piyasalarda dalgalanma yaşansa da Trump'ın İran tarafıyla bugün telefon görüşmesi yapılabileceğini ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemesi risk iştahını yeniden destekledi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç stoku ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü 13.168,16 Puanla Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 19:15:00. #7.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Günü 13.168,16 Puanla Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.