BIST 100 Günü 9.006,55 Puanla Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 60,76 puan artarak 9.006,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,24 puan ve yüzde 0,17 artışla 8.961,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.917,62 puanı, en yüksek 9.050,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 9.006,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 56,90 puan ve yüzde 0,57 kazançla 9.968,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 58'i prim yaptı, 38'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), BİM Birleşik Mağazalar, Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 776 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 776 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 3 milyon 158 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,1855 lira, satışta 34,3225 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1650 lira, satışta 34,3019 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 153,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,8 artışla 72,3 dolardan işlem görüyor.