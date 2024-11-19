BIST 100 Günü 9.232,90 Puanla Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,49 puan azalarak 9.232,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,60 puan ve yüzde 0,38 yükselişle 9.430,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.170,74 puanı, en yüksek 9.443,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 azalışla 9.232,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 1,59, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 198,51 puan ve yüzde 1,92 kayıpla 10.163,97 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 625 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 625 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 3 milyon 86 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,4920 lira, satışta 34,6303 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,4080 lira, satışta 34,5458 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 73,6 dolardan işlem görüyor.