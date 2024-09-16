BIST 100 Günü Düşüşle Kapattı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybederek 9.577,46 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 64,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 1,16 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 3,96 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya temkinli başlarken, yurt içinde de gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanım ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.400 puan seviyelerinin destek, 9.750 ve 9.850 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.