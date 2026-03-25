BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,71 puan artarak 12.963,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 99,16 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.029,32 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.961,54 puanı, en yüksek 13.100,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 194,19 puan ve yüzde 0,21 artışla 14.789,93 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,51, mali endeks yüzde 1,09 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 2,89 ve sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 36'sı geriledi 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Tüpraş, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 554 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 554 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 6 milyon 681 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,93, bileşik getirisi yüzde 42,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2326, satışta 44,4099 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1578, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 159,112 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.