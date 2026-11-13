BIST 100 günü yüzde 0,27 artışla kapattı, 49 hisse prim yaptı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 0,27 artışla kapattı, 49 hisse prim yaptı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,27 değer kazanarak 11.842,82 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi; altının kilogram fiyatı yüzde 0,91 düşüşle 6 milyon 321 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 31,63 puan artarak 11.842,82 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,71 puan ve yüzde 0,05 azalışla 11.805,48 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.748,37, en yüksek 11.935,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kazanarak 11.842,82 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,20 artışla 14.844,74 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi. ASELSAN, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 888 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 3 bin 888 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,91 düşüşle 6 milyon 321 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,92, bileşik getirisi yüzde 39,15 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,1574, satışta 50,3584 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,1340, satışta 50,3349 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1051, sterlin/dolar paritesi 1,3239 ve dolar/yen paritesi 159,8 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 0,7 artışla 96,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 0,27 artışla kapattı, 49 hisse prim yaptı - Son Dakika
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