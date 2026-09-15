BIST 100 günü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 88'i gerilerken, altının kilogram fiyatı yüzde 0,03 artışla 6 milyon 682 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 343,53 puan azalarak 13.892,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.892,30 puanı, en yüksek 14.252,23 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 366,68 puan ve yüzde 2,16 azalışla 16.645,08 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 3,34, mali endeks yüzde 2,09, sanayi endeksi yüzde 2,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 88'i geriledi. SASA Polyester, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 282 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 282 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 6 milyon 682 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,98, bileşik getirisi yüzde 40,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,5245, satışta 48,7189 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,5004, satışta 48,6947 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1544, sterlin/dolar paritesi 1,3488 ve dolar/yen paritesi 155,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,7 artışla 18,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 2,41 değer kaybıyla 13.892,30 puandan tamamladı - Son Dakika
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