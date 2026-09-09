BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522 puana yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522 puana yükseldi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.522,59 puana çıktı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken en çok kazandıran kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise bilişim sektörü oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kazanarak 14.522,59 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 117,34 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.522,59 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 148,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,16 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,69 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Plastik, Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522 puana yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti
Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü Ekipler anında tepesine bindi Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Ekipler anında tepesine bindi
Rusya’dan Körfez’de dengeleri değiştirecek hamle Türkiye detayı dikkat çekti Rusya'dan Körfez'de dengeleri değiştirecek hamle! Türkiye detayı dikkat çekti
Yaşını duyan bir daha izliyor Rahmi Koç pistin tozunu attırdı Yaşını duyan bir daha izliyor! Rahmi Koç pistin tozunu attırdı
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

14:25
Merih Demiral’ın delirdiği anlar Soyunma odasını bastı
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı
14:13
Usta oyuncuya büyük vefasızlık Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
14:04
Öğretmen, polis, vaiz İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ’Kara Haydar’ açıklaması
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten 'Kara Haydar' açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 14:54:43. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,81 artışla 14.522 puana yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement