BIST 100 günün ilk yarısını yatay seyirle 14.340,23 puanda tamamladı, teknoloji endeksi yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısını yatay seyirle 14.340,23 puanda tamamladı, teknoloji endeksi yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 6,16 puan artışla 14.340,23 puana yükseldi. Endekste en düşük 14.311,61, en yüksek 14.441,24 puan görüldü. Günün ilk yarısında hizmetler, sanayi ve mali endeksler değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,58 kazandırdı. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Astor Enerji, Tüpraş, Koç Holding ve Akbank oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.340,23 puan oldu.

Dün günü 14.334,06 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 39,31 puan ve yüzde 0,06 azalışla 14.324,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,16 puan artışla 14.340,23 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.311,61, en yüksek 14.441,24 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,38 ve mali endeks yüzde 0,27 değer kaybederken teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 49'u yükselirken 46'sı düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Astor Enerji, Tüpraş, Koç Holding ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 370 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 160,0 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,2690 liradan, avro 56,0180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,9 azalışla 4 bin 370 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,8 artışla 92,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısını yatay seyirle 14.340,23 puanda tamamladı, teknoloji endeksi yükseldi - Son Dakika

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