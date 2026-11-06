BIST 100 günün ilk yarısını yüzde 0,08 kayıpla 11.323,97 puanda tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kaybederek 11.323,97 puana geriledi.

Dün günü 11.333,27 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 95,44 puan ve yüzde 0,84 azalışla 11.237,83 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,08 azalışla 11.323,97 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.194,14, en yüksek 11.361,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,70, hizmetler endeksi yüzde 0,40 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,28 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 56'sı düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 70 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1580 liradan, avro 56,0810 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 70 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 azalışla 97,1 dolardan işlem görüyor.