BIST 100 haftayı 11.116,99 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 5,16 geriledi - Son Dakika
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BIST 100 haftayı 11.116,99 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 5,16 geriledi

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,16 değer kaybetti, BIST 100 endeksi haftayı 11.116,99 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 4,18 düşüşle 6 bin 370 liraya gerilerken dolar/TL yüzde 0,36 ve avro/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,16, altının gram fiyatı yüzde 4,18 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,36 ve avro/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.707,18 puanı ve en yüksek 11.806,76 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 5,16 altında 11.116,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,18 azalışla 6 bin 370 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,34 düşüşle 41 bin 880 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 887 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,37 azalışla 10 bin 520 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,36 artışla 49,7060 liraya, avro yüzde 0,03 yükselişle 55,7790 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,90, emeklilik fonları yüzde 2,25 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,62 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
Borsa İstanbulEkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 haftayı 11.116,99 puandan kapattı, hisse senetleri yüzde 5,16 geriledi - Son Dakika
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