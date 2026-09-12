BIST 100 haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467 puandan kapattı, altın değer kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467 puandan kapattı, altın değer kaybetti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar değer kazanırken altın değer kaybetti. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467,25 puandan tamamladı; 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,87 düşüşle 6 bin 830 liraya geriledi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar değer kazanırken, altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467,25 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.000,94 puanı, en yüksek 14.673,07 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde teknoloji endeksi yüzde 2,80 azalışla 46.057,38 puana gerilerken, sanayi endeksi yüzde 4,35 artışla 20.065,47 puana, mali endeks yüzde 2,81 kazançla 19.815,90 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 2,41 yükselerek 12.793,68 puana çıktı.

Pasifik Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,49 ile Pasifik Teknoloji oldu. Onu yüzde 23,14'le Sasa Polyester, yüzde 23,03'le Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 40,89'la Odine Teknoloji, yüzde 40,85'le Pasifik Eurasia Lojistik, yüzde 13,09 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 795 milyar 500 milyon lirayla ASELSAN, 796 milyar 730 milyon lirayla Tüpraş ve 571 milyar 845 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 0,87 azalışla 6 bin 830 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 0,83 altında 11 bin 190 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,34 artarak 48,6050 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,38 yükselişle 56,4710 liraya çıktı.

Geçen hafta 65,4550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,54 artışla 65,8100 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,14 değer kaybederek 59,6930 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467 puandan kapattı, altın değer kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 12:56:44. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 haftayı yüzde 3,25 artışla 14.467 puandan kapattı, altın değer kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement