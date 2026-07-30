BIST 100 İlk Yarıda Düşüş Gösterdi - Son Dakika
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BIST 100 İlk Yarıda Düşüş Gösterdi

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 kayıpla 13.424,45 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 13.424,45 puana geriledi.

Dün günü 13.501,55 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 17,01 puan ve yüzde 0,13 azalışla 13.484,54 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,10 puan ve yüzde 0,57 azalışla 13.424,45 puan oldu.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.324,01, en yüksek 13.489,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 3,53, mali endeks yüzde 0,12 ve sanayi endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 44'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, SASA Polyester ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 60 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 16 Haziran 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,46, bileşik getirisi yüzde 42,16 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1470, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 163,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,4170 liradan, avro 54,5020 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 4 bin 60 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 88 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 İlk Yarıda Düşüş Gösterdi - Son Dakika

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