BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,12 düşerken bankacılık endeksi yüzde 1,50 yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,12 düşerken bankacılık endeksi yüzde 1,50 yükseldi

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,12 gerileyerek 11.464,81 puana indi. İlk yarıda toplam işlem hacmi 74,7 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,43 yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 11.464,81 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,32 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.464,81 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 74,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,21 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,26 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki düşüş risk iştahını desteklerken, ABD ara seçimleri sonrasında yapay zeka sektörüne yönelik denetimlerin sıkılaşabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde satış baskısı sürüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.600 ve 11.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda yüzde 0,12 düşerken bankacılık endeksi yüzde 1,50 yükseldi - Son Dakika
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