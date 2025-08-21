BIST 100 Rekor Kırdı - Son Dakika
BIST 100 Rekor Kırdı

21.08.2025 18:59
BIST 100 endeksi yüzde 1,61 artışla 11.313,90 puandan kapandı, gün içinde 11.334,48 puan gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 179,17 puan artarak 11.313,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 61,25 puan ve yüzde 0,55 artışla 11.195,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.187,00 puanı, en yüksek 11.334,48 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kazanarak 11.313,90 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 202,79 puan ve yüzde 1,64 değer kazanarak 12.537,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,01 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 1,81, mali endeks yüzde 1,53 ve hizmetler endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 22'si geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Koç Holding ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 342 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 342 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 420 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,56 bileşik getirisi yüzde 39,90 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,8300 satışta 40,9937 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,8124, satışta 40,9760 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1619, sterlin/dolar paritesi 1,3425 ve dolar/yen paritesi 148,214 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 66,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

