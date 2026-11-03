BIST 30 aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 düşüşle 14.300 puandan başladı - Son Dakika
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BIST 30 aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 düşüşle 14.300 puandan başladı

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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 altında 14.300,00 puandan başladı. Yatırımcıların odağında bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 düşüşle 14.300,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,90 artışla 14.380,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 14.354,00 puandan işlem gördü.

Aralık vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,56 altında 14.300,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'deki seçim sürecinin getirdiği siyasi belirsizlikler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin, Orta Doğu'daki diplomatik ilerlemeye yönelik iyimserliği gölgede bırakmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Öte yandan yurt içinde bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 30 aralık vadeli kontrat güne yüzde 0,56 düşüşle 14.300 puandan başladı - Son Dakika
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