BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

Aralık vadeli BIST 30 endeksi, açılışta yüzde 0,2 artışla 10.326,50 puandan işlem gördü.

01.11.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.326,50 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.326,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 10.304,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.298,50 puana indi.

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Borsa İstanbul, Ekonomi, Aralık, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:00:07. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.