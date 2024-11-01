BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 10.326,50 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 10.326,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 10.304,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.298,50 puana indi.

Küresel piyasalarda, 5 Kasımda gerçekleştirilecek ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin siyasal belirsizlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğünde devam eden düşüşün genele yayılması sebebiyle negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yanı sıra İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.