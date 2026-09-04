BIST güne düşüşle başladı, bankacılık endeksi yüzde 0,97 artış gösterdi
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,15 düşüşle 13.911,44 puandan başladı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 kaybetti.
Borsa, güne yüzde 0,15'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,15'lik düşüşle başladı. Endeks, 21,03 puanlık azalışla 13.911,44 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.
Kaynak: İHA
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