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BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni dönem başlıyor

01.10.2021 09:51
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Borsa İstanbul'da, 1 Ekim tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni bir dönem başlıyor.

Borsa İstanbul'da, 1 Ekim tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni bir dönem başlıyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa gerçekleştirilen sürdürülebilirlik değerlemesi, Refinitiv'in değerleme metodolojisinin kullanıldığı bu yeni dönemde sürekli hale geliyor.

Payları Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı bir endeks olan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, 4 Kasım 2014 tarihinden bu yana hesaplanıyor. Endeksin hesaplanmaya başlamasıyla birlikte, sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin bu alandaki faaliyetleri piyasa tarafından daha görünür hale geldi, Türkiye'de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve iyi uygulamaların artması sağlandı. Borsa İstanbul'un 16 Temmuz 2021 tarihinde duyurduğu değerleme metodolojisindeki değişikliğin uygulamaya alınmasıyla birlikte 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yeni bir dönem başlıyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3 ana başlık, 10 kategori, 25 tema ve bu temalara ilişkin 450'den fazla veri noktasından oluşan Refinitiv'in değerleme metodolojisinin kullanımı ile beraber yatırımcıların değerlenen şirketlerin sürdürülebilirlik notlarına erişimi kolaylaşıyor. Paydaşlar sürdürülebilirlik değerlemesi yaptıran şirketlerin sürdürülebilirlik verilerine ve notlarına, Eikon terminallerinden ve uyumsuzluk notları hariç olmak üzere Refinitiv'in internet sitesinden erişebiliyorlar.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alacak şirketlerin belirlenmesi için daha önce yılda bir defa gerçekleştirilen sürdürülebilirlik değerlemesi, Refinitiv'in değerleme metodolojisinin kullanıldığı bu yeni dönemde sürekli hale geliyor. Yeni dönemde şirketler sürdürülebilirlik alanındaki verilerini yıl boyunca güncelleyebilecek, buna bağlı olarak şirketlerin sürdürülebilirlik notları revize edilecek ve kriterleri sağlayan şirketler, takip eden ilk çeyrek başından itibaren Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alınacak. Kriterleri sağlayıp endekse giren şirketlerin sürdürülebilirlik notları haftalık olarak izlenecek, sürdürülebilirlik notları düşen şirketler endeksten çıkarılacak. Böylece sürdürülebilirlik alanında olumsuz performans gösteren şirketlerin dönem boyunca endekste kalmaya devam etmesinin önüne geçilmiş olacak.

Önümüzdeki dönemde ayrıca, kapsamındaki pay sayısı daha az olan, üzerine vadeli işlem sözleşmeleri ve benzeri finansal ürünler çıkarılabilecek, yatırım yapılabilir alt endeksler oluşturularak sürdürülebilirlik temalı endekslerin sayısının ve çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Böylece Borsa İstanbul yatırımcılarının sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmalarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Ulusal ve uluslararası alanda, gerek yatırımcılar gerekse düzenleyiciler açısından sürdürülebilirlikle ilgili beklentilerin artmakta olduğu günümüzde, Borsa İstanbul sürdürülebilirlik ve yeşil üretim alanında duyarlılığı bilinen halka açık şirketlerini iş birliği yaparak hızla harekete geçmeye davet ediyor. Borsa İstanbul geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, yatırımcıların ve ihraççıların yanında olmaya, yeni iş birlikleri geliştirmeye ve işlerliği artırıcı piyasa dostu adımlar atmaya devam ediyor " denildi. - İSTANBUL

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni dönem başlıyor

Borsa İstanbul, Yatırım, Türkiye, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yeni dönem başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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