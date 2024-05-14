BİT Sektörü OECD Ülkelerinde Ekonomiden 3 Kat Hızlı Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

BİT Sektörü OECD Ülkelerinde Ekonomiden 3 Kat Hızlı Büyüdü

BİT Sektörü OECD Ülkelerinde Ekonomiden 3 Kat Hızlı Büyüdü

OECD'nin yayınladığı Dijital Ekonomik Görünüm 2024 raporuna göre, 2013-2023 döneminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörü OECD ülkelerinde ekonomiden 3 kat hızlı büyüdü. Geçen yıl ise BİT sektörü OECD ülkelerinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti. Kovid-19 salgınının etkisiyle BİT ürün ve hizmetlerine talep artışı yaşandı. Yapay zeka aktörlerinin işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

14.05.2024 12:32
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Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü, 2013-2023 döneminde Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde ekonomiden 3 kat hızlı büyüme gösterdi.

OECD'nin "Teknoloji Sınırını Kucaklamak" temasıyla yayınladığı Dijital Ekonomik Görünüm 2024 raporuna göre, dijital ekonomi artık sadece BİT ile sınırlı kalmamasına rağmen sektör, dijital ekonominin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2013-2023 döneminde BİT sektörü OECD ülkelerinde toplam ekonomiden yaklaşık 3 kat hızlı büyüdü. BİT sektörü geçen yıl ise OECD ülkelerinde yüzde 7,6 büyüme kaydetti ancak bu büyüme ülkeler arasında büyük çapta farklılık gösterdi.

Birçok OECD ülkesinde 2023, BİT sektörü için rekor büyüme yılı oldu. Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'de sektör büyümesi yüzde 9'un üzerinde gerçekleşti. Belçika ve Birleşik Krallık'ta BİT sektörü yıllık bazda yüzde 11 büyüdü.

Kovid-19 salgınının ardından BİT ürün ve hizmetlerine talepteki artış, 2023'teki büyümede etkili oldu.

"Yapay zeka aktörleri işbirliği yapmalı"

OECD'ye göre, dijital inovasyonun sorumlu şekilde sağlanması ve faydalarının geniş çapta yayılması için yapay zeka aktörlerinin işbirliği yapmasına ihtiyaç duyuluyor.

Yapay zekadaki teknolojik atılımlar, insanları iş, eğlence ve toplumun geleceğini yeniden düşünmeye sevk ederken, yapay zekanın geleceğinin, gelişmiş üretkenlik kazanımları, hızlandırılmış bilimsel ilerleme ve iklim değişikliğiyle mücadele çözümleri dahil fayda sağlayabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, yapay zekadaki ilerlemeler güven, adalet, gizlilik, güvenlik ve hesap verilebilirlik gibi birçok alanda riskler oluşturuyor. Bu kapsamda, yapay zekanın güvenilir olması, toplumlara ve gezegene fayda sağlamak için kullanılması amacıyla temel fırsatlar ve riskler konusunda ortak bir anlayış oluşturulması tavsiye ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BİT Sektörü OECD Ülkelerinde Ekonomiden 3 Kat Hızlı Büyüdü - Son Dakika

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