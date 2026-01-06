Bitcoin altını geçebilir mi? CoinTR CEO\'sundan çarpıcı yanıt

CoinTR CEO'su Ali Eşelioğlu, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Küresel kripto piyasalarından Türkiye'deki regülasyon sürecine, Bitcoin'in geleceğinden FED'in faiz politikalarına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Eşelioğlu, yatırımcıları yakından ilgilendiren mesajlar verdi.

"TRUMP'IN GÖREVE GELMESİYLE KRİPTO DOSTU ADIMLAR ATILDI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte kripto piyasalarında pozitif bir hava oluştuğunu belirten Eşelioğlu, "Trump'ın göreve gelmesiyle kripto dostu söylemleri destekleyen adımlar atıldı. Bu durum özellikle Bitcoin tarafında başlayan bir yükseliş çizgisini beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE KRİPTO REGÜLASYONLARINDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR"

Türkiye'de kripto piyasasının regülasyon sürecine de değinen Eşelioğlu, SPK bünyesinde çok sayıda kripto platformunun bulunduğunu hatırlatarak, "SPK'da 49 tane borsa var. Önümüzdeki dönemde SPK'nın lisans tarafında yeni adımlarını göreceğiz" dedi. Türkiye'de kripto okuryazarlığının da giderek arttığını vurgulayan Eşelioğlu, bu alanda bilinçli ve başarılı genç yatırımcıların yetiştiğini söyledi.

"KRİPTO YATIRIMINDA TEMKİNLİ OLMAK ŞART"

Kripto yatırımlarında risk unsuruna dikkat çeken Eşelioğlu, her yatırım aracında olduğu gibi kriptoda da temkinli olunması gerektiğini ifade ederek, "Kriptonun 15 senede altının önüne geçmesi mümkün değil" değerlendirmesinde bulundu. Buna rağmen kripto varlıkların gelecekte birçok alanda daha yaygın kullanılacağını öngördüğünü dile getirdi.

"COİNTR OLARAK BÜYÜME VE MARKA YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

CoinTR'nin marka yatırımlarına da değinen Ali Eşelioğlu, bu yıl ilk televizyon reklamlarını yaptıklarını belirterek, "Arda Güler'le bir anlaşma imzaladık ve İspanya'da bir reklam çekimi gerçekleştirdik" dedi. Ayrıca dünyada listelenen bazı kripto paraların Türkiye'de ilk kez CoinTR üzerinden yatırımcılara sunulduğunu ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"FED'İN FAİZ KARARLARI KRİPTOYU DOĞRUDAN ETKİLİYOR"

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Eşelioğlu, FED'in faiz kararlarının tüm dünya ekonomileriyle birlikte kripto piyasasını da doğrudan etkilediğini vurguladı. "FED'in 25 baz puanlık 3-4 faiz indirimi yapması kripto için pozitif olur" diyerek, önümüzdeki dönemde makroekonomik gelişmelerin kripto piyasaları açısından belirleyici olacağını ifade etti.