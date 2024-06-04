Bitlis Adilcevaz'da Fasulye Ekimi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis Adilcevaz'da Fasulye Ekimi Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı. Tarlalarda tohum ekimine başlayan çiftçiler, bereketli ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor. İrfan Turgut, 90 günlük sürenin sonunda dönümde yaklaşık 400-450 kilo fasulye elde etmeyi beklediklerini belirtti.

04.06.2024 09:17
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı.

Verimli topraklarıyla tarımda önemli bir yer tutan Adilcevaz ilçesinde çiftçilerin ekimi devam ediyor. Türkiye'de yapılan üretimde 3'üncü sırada olan Bitlis'te yemeklik ve tohumluk fasulye ekimine başlandı. Tarlalarda tohum ekimine başlayan çiftçiler, bereketli ve verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.

Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde yaşayan İrfan Turgut, yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirterek, "Ekime başladık. Hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. 90 günlük sürenin sonunda yapılacak hasatta dönümde yaklaşık 400-450 kilo fasulye elde etmeyi bekliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis Adilcevaz'da Fasulye Ekimi Başladı - Son Dakika

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