Bitlis Ahlat'ta soğuk havalarla balık satışı ve pişiriminde yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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Bitlis Ahlat'ta soğuk havalarla balık satışı ve pişiriminde yoğunluk yaşanıyor

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Bitlis Ahlat\'ta soğuk havalarla balık satışı ve pişiriminde yoğunluk yaşanıyor
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde hava sıcaklıkları düşünce balık satışı ve pişirimi yapan işyerlerinde hareketlilik arttı. Vatandaşlar balıkları evde pişirmek üzere satın alıyor veya tavada ya da ızgarada pişirterek tüketiyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balık satışı ve pişirimi yapan işyerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan balık, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte balık tüketimine yönelen vatandaşlar, ilçede balık çeşitlerinin satışının yapıldığı işyerlerine giderek hem evlerinde pişirmek üzere balık satın alıyor hem de tercih ettikleri balıkları pişirterek tüketiyor. Ahlat'ta balık satışı ve pişirimi yapan Zafer Ekrek, soğuk havaların başlamasıyla birlikte işyerlerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını söyledi. Vatandaşların balık tüketiminde farklı tercihlerde bulunduğunu belirten Ekrek, bazı müşterilerin balık çeşitlerini satın alarak evlerinde pişirdiğini, birçok kişinin ise tercih ettiği balıkları tavada veya ızgarada pişirterek evine götürdüğünü ifade etti. Özellikle ailesiyle birlikte balık tüketmek isteyen vatandaşların pişirim hizmetine ilgi gösterdiğini belirten Ekrek, balık satışlarının yanı sıra pişirim hizmetinin de işletmelerine hareketlilik kazandırdığını dile getirdi.

"Kış mevsiminde balığa ilgi artıyor"

Ahlat'ta soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte balık satışı ve pişirimi yapan işletmelerde hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar da sofralarında balığa daha fazla yer veriyor. İlçede farklı balık çeşitlerini tercih eden vatandaşlar, alışverişlerini yaparak kış mevsiminin sevilen lezzetlerinden balığı aileleriyle birlikte tüketiyor.

Kaynak: İHA
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