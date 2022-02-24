Bitlis Defterdarı Özçelik'ten "Vergi Haftası" ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis Defterdarı Özçelik'ten "Vergi Haftası" ziyareti

24.02.2022 15:03
Bitlis Defterdarı Özçelik'ten "Vergi Haftası" ziyareti

Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik, "Vergi Haftası" etkinlikleri kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Toplumda vergi bilincinin artması ve vergi konusuna kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla bu yıl 33'üncüsü kutlanacak Vergi Haftası kapsamında Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden heyet üyeleri, Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ve yönetim kurulu üyesi Recep Ateş tarafından karşılandı.

Defterdarlık heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Vergi Haftası münasebetiyle bütün vergi teşkilatının haftasını tebrik etti.

Vergi vermenin en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu söyleyen Bitlis Defterdarı Ferit Özçelik, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - BİTLİS

Bitlis Defterdarı Özçelik'ten Vergi Haftası ziyareti
Bitlis Defterdarı Özçelik'ten Vergi Haftası ziyareti

YORUMLAR
500
VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor VakıfBank, blokzincir birikimiyle nakit yönetimi ve dış ticaret süreçlerini hızlandırıyor Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret Vergi Dairesi Başkanından Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Vergi Haftası, Ticaret, Bitlis, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bitlis Defterdarı Özçelik'ten 'Vergi Haftası' ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Kremlin'den açıklama: Operasyonun amacı Ukrayna'yı Nazizm'den arındırma! Ne kadar süreceğine Putin karar verecek!
14:46 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı buğdayı da vurdu! Bütün dünyada ekmek daha pahalı satılacak
14:41 Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Rusya'nın harekatı kabul edilemez, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz!
14:32 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ruya'ya 100 savaş uçağıyla gözdağı verdi!
14:32 Ukrayna'ya girişler durduruldu! Ukraynalı yolcular İstanbul Havalimanı'nda kaldı
14:29 Kiev'de ikinci patlama sesi duyuldu! Sivil halk akın akın kaçıyor
14:20 Rusya - Ukrayna gerilime Kremlin'den açıklama: İşgal yok, operasyon hedefe varana kadar sürecek
14:17 İnekleri çalıp koronavirüse yakalandılar! Adliyeye ise tulumla getirildiler
14:00 Türk markaları Ukrayna'daki mağazalarını kapattı!
13:56 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ukrayna'da 20 bini aşkın Türk vatandaşı var, tahliyeleri için uğraşıyoruz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 15:10:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis Defterdarı Özçelik'ten "Vergi Haftası" ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement