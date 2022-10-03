Bitlis haberleri! Güroymak'ta fasulye hasadı - Son Dakika
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Bitlis haberleri! Güroymak'ta fasulye hasadı

03.10.2022 14:31
Bitlis haberleri! Güroymak'ta fasulye hasadı

Bitlis yerel ekonomi haberine göre Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilkbahar döneminde dağıttığı fasulyenin hasadı yapıldı.

Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünün ilkbahar döneminde dağıttığı fasulyenin hasadı yapıldı.

Konu ile ilgili Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Gedikpınar köyündeki hasat ve harmanda bizzat çalışarak çiftçinin alın terine ortak olmaya çalıştıkları belirtilerek, "Üreticilerimiz yeter ki üretsinler, biz desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizde bakanlığımızın 2019-2023 stratejik planı doğrultusunda yürüttüğü 'Bitlis İli Dane Dane Fasulye' projesi çerçevesinde yüzde 75 hibeli doruk fasulye tohumlukları toprakla buluşturulmak üzere daha önce dağıtılmıştı. Üreten çiftçimizin eliyle bereketli bir üretim sezonu geçti. Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 21-25 lira arasında alacağı belirtilen fasulyeler elde kalmadan hasattan hemen sonra paraya dönüşerek çiftçinin emeğinin karşılığı verilmiş olacak. Bereketli topraklarımızı münavebeyi de uygulayarak çeşitlendirmeye devam edeceğiz" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Güroymak, Bitlis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis haberleri! Güroymak'ta fasulye hasadı - Son Dakika

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