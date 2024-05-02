Bitlis'te çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis'te çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı

Bitlis\'te çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı. Bu proje ile tarım arazilerinin verimliliği artırılarak çiftçilerin gelir düzeyi yükseltilmeyi hedefleniyor. Törende 23 çiftçiye 13 ton 250 kilogram fasulye tohumu verildi. Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, ilin kuru fasulye üretiminde ülke genelinde lider olduğunu belirterek, çiftçilere verilen hibeli tohumların ilçe ve çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

02.05.2024 15:59
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Bitlis'in Güroymak Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı.

Tarım arazilerinin verimliliğini artırmak ve ekonomik destek sağlamak için çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtılarak, üretimin çeşitlendirilmesi ve gelirlerin artırılması hedefleniyor. Tarım kredi kooperatifi bahçesinde düzenlenen törende, 23 çiftçiye 13 ton 250 kilogram fasulye tohumu verildi.

Törende konuşan Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, bölgede tarımın sürdürülebilirliğini ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bereketli olmasını diliyoruz. İnşallah bu sene tüm ürünlerde bereketli bir sezon geçiririz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yakınlarda olan sulama barajımız var. Sulama barajının yönetiminde maalesef bir sıkıntı olmuş. Ahlat ilçemizdeki sulama birliği üzerinden devlet eliyle iyileştirip düzenli bir şekilde yapmaya çalışacağız. Onun da çalışmalarını buradan haber veriyoruz. Köylerimizde de bazı eksikliklerimiz var, onunda tespitini yapıyoruz. Onları da modern hale getirip tarımsal olarak Bitlis'i ikincilikten birinciliğe çıkartmak istiyoruz. Bu memleketin gelişmesi, kalkınması, tarımda daha ileri noktalara gitmesi için hep birlikte çalışıyoruz" dedi

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ise kentte geçen yıl itibariyle toplamda 97 bin dekar alanda 35 bin ton kuru fasulye elde edildiğini belirterek, "Kuru fasulye ürününde biz tohumculukta ülkenin yüzde 56'sını karşılıyoruz ve Türkiye birincisiyiz. Yemeklikte ise yüzde 15'lik ülkenin ihtiyacını karşılayarak ikinci olduk. İlimiz için tarımsal üretim anlamında kuru fasulyeyi bakanlık olarak yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize veriyoruz. İlçemize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis'te çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı - Son Dakika

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