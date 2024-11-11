Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı

Bitlis\'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı

Bitlis'te 193 ton patates ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı, sosyal dayanışma güçlendirildi.

11.11.2024 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında kentteki üreticilerin alın teri ile ürettiği 193 ton patates satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Valiliği himayelerinde başlatılan sosyal yardım çalışmasıyla kaymakamlıklarımız, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız tarafından Bitlisli üreticilerimizin alın teri ile ürettiği patatesler satın alınarak, ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine teslim edildi. Sosyal yardım kampanyası ile ülke ekonomimize büyük katkıları olan, ekonomimizin can damarı çiftçilerimiz destekleniyor, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatılan yardım eli ile sosyal hayata aktif katılımları sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 'Patates Tüketiminde Farkındalığın Artırılması' programı kapsamında Bitlisli çiftçilerimizden alınan 192 ton 800 kilogram patates, ihtiyaç sahibi 6 bin 751 hanemize ulaştırıldı. Proje sayesinde sürdürülebilir tarım teşvik edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Bitlis Valiliği, Ekonomi, bitlis, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç’tan ilk açıklama Sözleri kızını şok etti Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Sözleri kızını şok etti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:13:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.