Bitlis\'te İhtiyaç Sahiplerine Patates Dağıtımı

Ekonomi

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valiliği tarafından başlatılan çalışma kapsamında kentteki üreticilerin alın teri ile ürettiği 193 ton patates satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Valiliği himayelerinde başlatılan sosyal yardım çalışmasıyla kaymakamlıklarımız, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız tarafından Bitlisli üreticilerimizin alın teri ile ürettiği patatesler satın alınarak, ilimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine teslim edildi. Sosyal yardım kampanyası ile ülke ekonomimize büyük katkıları olan, ekonomimizin can damarı çiftçilerimiz destekleniyor, hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize uzatılan yardım eli ile sosyal hayata aktif katılımları sağlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının 'Patates Tüketiminde Farkındalığın Artırılması' programı kapsamında Bitlisli çiftçilerimizden alınan 192 ton 800 kilogram patates, ihtiyaç sahibi 6 bin 751 hanemize ulaştırıldı. Proje sayesinde sürdürülebilir tarım teşvik edilerek sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor" denildi. - BİTLİS