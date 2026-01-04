Bitlis\'te bir iş yerinde yangın çıktı

Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Aylu'ya ait restoranda çıktı. Elektrik sigortasından olduğu ileri sürülen yangına Güroymak Belediyesi itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, Veysel Aylu'ya ait iş yeri kullanılmaz hale geldi. - BİTLİS