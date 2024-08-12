Bitlis'ten Türkiye'ye Tatvan peyniri gönderiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bitlis'ten Türkiye'ye Tatvan peyniri gönderiliyor

Bitlis\'ten Türkiye\'ye Tatvan peyniri gönderiliyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üretilen peynir, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Tatvan'da yaklaşık 50 yıldır peynir üretimi ve satışı yapan Adnan Orak, sezon boyunca tonlarca peynir sattıklarını belirtti. Tatvan peyniri, bölgede uzun yıllardır devam eden bir gelenek olup, doğallığı ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı hak ediyor.

12.08.2024 09:06
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaylalarda üretilen peynir, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Tatvan'da yaklaşık 50 yıldır peynir üretimi ve satışı ile uğraşan Adnan Orak, sezon boyunca tonlarca peynir sattıklarını belirtti. Orak, "Ağırlıklı olarak peynir satışı üzerine çalışıyoruz. Peynirlerimiz koyun, keçi ve inek sütlerinden elde ediliyor. Koyun peyniri üretim sezonumuz mayıs ayında başlar ve otların kurumasıyla yani temmuz ortalarında sona erer. Sezonda 50 tondan fazla peynir satışı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tatvan peynirinin Hizan, Ahlat ve Bitlis'in köylerinden elde edilen sütlerle üretildiğini ve bu peynirin mükemmel bir lezzet sunduğunu dile getiren Orak, "Tatvan peyniri, doğallığı ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmayı hak ediyor" şeklinde konuştu.

Tatvan peynirinin bölgede uzun yıllardır devam eden bir gelenek olup, bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdüğünü kaydeden Orak, ürettikleri peynirlerin hem yerel hem de ulusal pazarda büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu doğal ve lezzetli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralarda yer aldığını vurguladı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bitlis'ten Türkiye'ye Tatvan peyniri gönderiliyor - Son Dakika

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