Biyoteknoloji Vadisi, 2024 Healthcare+ Expo\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek

Ekonomi

BİYOTEKNOLOJİ Vadisi, 5-7 Aralık tarihlerinde Tayvan'da düzenlenecek 2024 Healthcare+ Expo'ya katılacak. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş'ın liderliğinde, Biyoteknoloji Vadisi, Türkiye'nin yenilikçi vizyonunu uluslararası alanda paylaşmayı hedefliyor.

Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu tarafından özel olarak davet edilen Dr. Ercan Varlıbaş, etkinlikte konuşmacı olarak yer alacak ve Türkiye'nin sağlık ve biyoteknoloji alanındaki başarılarını, aynı zamanda geleceğe yönelik perspektiflerini aktaracak.

Dr. Ercan Varlıbaş yaptığı açıklamada, "Biyoteknoloji Vadisi ile Türkiye'nin biyoteknoloji vizyonunu uluslararası platformlarda temsil etmekten ve bu önemli etkinliğe özel davetli olarak katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Güney Kore ile imzaladığımız, iki bölgedeki işletmeler ve kurumlar arasında teknoloji ve uzmanlık alışverişini teşvik edecek mutabakat anlaşması ve Boston'da yer aldığımız BioProcess etkinliğinde geliştirdiğimiz ilişkiler sayesinde, küresel arenada güçlü ilişkiler kurduk ve bunları daha da ileriye taşıma amacındayız. Tayvan'daki etkinlik, bu yolculuğumuzda önemli bir adım olacaktır" dedi.

GELECEĞE YÖNELİK VİZYON VE İŞ BİRLİKLERİ

Dr. Varlıbaş, "Sağlık teknolojileri sahasında, dünya ile daha bütünleşik iş birliği yapmaya hazırız. Tayvan'da gerçekleştireceğimiz görüşmeler, uluslararası etkinliğimizi artırmak ve ülkemizin bu alandaki yetkinliğini sergilemek açısından büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Dr. Ercan Varlıbaş, bu katılımın Türkiye'nin biyoteknolojik kapasitesini dünya çapında tanıtmak ve iş birliklerini güçlendirmek açısından büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Tuzla'da 2,7 milyon metrekare alana kurulacak olan Biyoteknoloji Vadisi'nin inovasyon merkezli çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini ve bu alanda yeni iş birliklerinin kurulacağını belirtti.