Biyoteknoloji Vadisi'nde İlk Tesisler İki Haftaya Başlıyor

31.03.2026 11:58
Türkiye'nin bilim ve teknoloji merkezi olacak Biyoteknoloji Vadisi'nde ilk tesisler iki hafta içinde kurulacak.

" Türkiye'nin bilim ve teknoloji üssü olması" hedefiyle hayata geçirilen Biyoteknoloji Vadisi'nde ilk üretim tesislerinin temeli iki hafta içerisinde atılacak."

Biyoteknoloji Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) ve Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, Yeditepe Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen 13. Genetik & Biyomühendislik Kongresi'nde konuştu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Varlıbaş, tamamlandığında Avrupa ve Asya'nın en büyük biyoteknoloji kümelenmeleri arasında yer alacak tesisin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki yeni çekim merkezi olma yolunda ilerlediğini ve stratejik öneme sahip olduğunu aktardı.

Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nde ilk üretim tesislerinin temelinin iki hafta içerisinde atılacağına değinerek, "Artık yalnızca bir vizyonu konuşmuyoruz, bu vizyonu gerçeğe dönüştüren somut adımları atıyoruz. İki hafta içerisinde ilk üretim tesislerimizin temelini atarak, ülkemizin biyoteknoloji alanındaki üretim kapasitesini güçlendirecek kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuracakları üretim tesislerinin yüksek teknolojiye dayalı üretimin, bilimsel bilginin ve inovasyonun merkezleri olacağını aktaran Varlıbaş, Türkiye'nin küresel biyoteknoloji rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşması için önemli bir başlangıcı hep birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

Varlıbaş, Biyoteknoloji Vadisi'nin kamu, özel sektör, akademi ve gençlerin ortak emeğiyle şekillenen, herkesin ortak değeri olan bir vizyon projesi olduğunu ifade etti.

Biyoteknoloji Vadisi'nin bu yönüyle Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemini bir araya getiren stratejik bir merkez niteliği taşıdığına işaret eden Varlıbaş, burada atılan her adımın, Türkiye'nin bilimsel üretim gücünü artıran ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunan ortak bir değere dönüştüğünü anlattı.

Varlıbaş, bu yönüyle Biyoteknoloji Vadisi'nin herkesin ortak değeri olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün burada gördüğümüz ilgi, merak ve nitelikli soru çeşitliliği, Türkiye'nin biyoteknoloji alanındaki geleceği adına son derece umut vericidir. Özellikle gençlerin konuya gösterdiği yoğun ilgi, bu alanın sürdürülebilir gelişimi için en önemli gücün insan kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Biyoteknoloji Vadisi de tam olarak bu heyecanın üzerine inşa edilecek ve hedeflerine bu enerjiyle ulaşacaktır."

Kaynak: AA

