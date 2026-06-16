Bizans Araştırmaları Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika
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Bizans Araştırmaları Sempozyumu İstanbul'da

Bizans Araştırmaları Sempozyumu İstanbul\'da
16.06.2026 17:12
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Koç Üniversitesi'nin düzenlediği sempozyumda, Bizans Anadolu'sunun çok yönlü etkileşimleri ele alındı.

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) tarafından düzenlenen "Yedinci Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde (ANAMED) "Mekanın Müzakeresi: Bizans Anadolu'sunda Sınırlar, Komşular ve Etkileşimler" temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, Bizans çalışmaları alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarını bir araya getirdi.

Sempozyumda, Geç Antik ve Bizans Anadolu'sunun değişen sınırları, Bizans ile İslam ve Türk dünyası arasındaki ilişkiler, kültürel alışveriş süreçleri, kentler, mimari miras, kutsal mekanlar ve farklı topluluklar arasındaki etkileşimler çok yönlü bir bakış açısıyla ele alındı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Türkiye'den akademisyenler, tarih, arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık tarihi ve kültürel miras alanlarındaki güncel araştırmalarını paylaştı.

Sempozyumda, Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Luca Zavagno, Notre Dame Üniversitesinden Prof. Dr. Alexander Beihammer, Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. Koray Durak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Keçiş ve Prof. Dr. Turhan Kaçar, Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Pelin Yoncacı Arslan, Selanik Aristoteles Üniversitesinden Prof. Dr. Natalia Poulou, Avusturya Bilimler Akademisinden (ve bu yılın ANAMED kıdemli bursiyerlerinden) Dr. Rustam Shukurov, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Elif Keser Kayaalp, Koç Üniversitesinden Doç. Dr. Alessandra Ricci ile dünyanın farklı üniversitelerinden çok sayıda araştırmacı sunum gerçekleştirdi.

Koç Üniversitesi ve Stavros Niarchos Vakfının destekleriyle 2015'te kurulan GABAM, Türkiye'de Geç Antik ve Bizans sanatı tarihi, arkeolojisi ve kültürel miras alanlarında kurulan ilk bilimsel araştırma merkezi olma özelliğini taşıyor.

Merkez, Geç Antik Çağ ve Bizans dönemlerine ilişkin araştırmaları destekliyor

Merkez, Geç Antik Çağ ve Bizans dönemlerine ilişkin araştırmaları destekleyerek uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine, akademik etkinliklerin düzenlenmesine ve Anadolu'nun çok katmanlı kültürel mirasının daha kapsamlı biçimde anlaşılmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kültürel mirasın korunması ve Bizans araştırmalarının gelişmesine önemli katkılar sunan Sevgi Gönül'ün vizyonunu yaşatan Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, yedinci kez düzenlenerek uluslararası akademik çevreleri İstanbul'da buluşturarak Geç Antik ve Bizans araştırmalarına yeni perspektifler kazandırdı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM) Vekil Direktörü ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Inge Uytterhoeven, sempozyumun Bizans Anadolu'sunu sınırlar, komşuluk ilişkileri ve kültürel etkileşimler perspektifinden yeniden değerlendirmek için önemli bir platform sunduğunu belirtti.

Uytterhoeven, farklı disiplinlerden araştırmacıları bir araya getiren sempozyumun, Anadolu'nun çok katmanlı geçmişine ilişkin yeni bakış açılarını teşvik ettiğini aktardı.

Sempozyumun açılış sunuşunu yapan New York Metropolitan Müzesi Bizans Sanatı Küratörü Emerita Dr. Helen C. Evans da "Exploring Approaches to Byzantine Anatolia", "Bizans Anadolu'suna Yaklaşımları Keşfetmek" başlıklı konuşmasında Evans, Bizans Anadolu'sunun yalnızca siyasi sınırlar üzerinden değil, ticaret, göç, kültürel etkileşimler ve farklı topluluklar arasındaki ilişkiler bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Courtauld Sanat Enstitüsü'nden Prof. Dr. Anthony Eastmond'un yaptığı kapanış konuşmasında, Bizans Anadolu'suna yönelik araştırmaların geleceği, disiplinlerarası yaklaşımların önemi ve farklı coğrafyalar arasındaki kültürel ilişkilerin yeniden değerlendirilmesine yönelik yeni araştırma alanları ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bizans Araştırmaları Sempozyumu İstanbul'da - Son Dakika

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