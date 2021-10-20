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Bloomberg'den önemli iddia: BOTAŞ, olası hisse satışları için yeniden yapılandırılıyor - Son Dakika

Bloomberg'den önemli iddia: BOTAŞ, olası hisse satışları için yeniden yapılandırılıyor

20.10.2021 14:35

ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Satılması söz konusu değil" dediği BOTAŞ hakkında ciddi bir iddia ortaya attı. Bloomberg, Türkiye'nin BOTAŞ dahil kamu enerji şirketlerini olası hisse satışı ya da halka arz öncesinde yeniden yapılandırmaya hazırlandığını yazdı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına ilişkin "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değil" demişti ancak halka arz yoluyla hisse satışı olabileceği iddiaları devam ediyor.

YAPILANDIRMA HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Bloomberg'in haberine göre kamu enerji şirketlerinde olası hisse satışı öncesinde yapılandırma hazırlıkları yapılıyor. Kaynaklar, bu kapsamda doğal gaz ithalatçısı Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.'nin (BOTAŞ) ilk yapılandırılması amaçlanan şirketler arasında olduğunu belirtti. Kaynaklara göre BOTAŞ'ın doğal gaz ticareti ile iletim bölümlerinin ayrılması, daha kârlı olan iletim bölümünün ileride hisse satışına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

YENİDEN YAPILANDIRMA TEİAŞ İLE BAŞLAMIŞTI

Çoğu Türkiye Varlık Fonu portföyünde olan enerji firmalarının yeniden yapılandırılmasına Türkiye Elektrik İletim Anonim (TEİAŞ) ile başlanmıştı. Konu hakkında eylülde Bloomberg'e konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "TEİAŞ'ta halka arzı yapacağız ama orada az miktarlarda olacak. Yani her halükarda çoğunluk hissesi kamunun elinde olacak." demişti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nde (EÜAŞ) ise özelleştirme programının yürümesi halinde bunun, varlık satışı üzerinden ilerleyeceğini kaydeden Dönmez "Hisse üzerinden bir özelleştirme şu anda düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg'den önemli iddia: BOTAŞ, olası hisse satışları için yeniden yapılandırılıyor

Fatih Dönmez, Bloomberg, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bloomberg'den önemli iddia: BOTAŞ, olası hisse satışları için yeniden yapılandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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