BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir - Son Dakika

BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir

BM\'den Mali\'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:26

Mali'deki insani krize dikkat çeken Birleşmiş Milletler, gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) ortak açıklama yayımladı. BM, Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

1 MİLYON ÇOCUK TEHLİKE ALTINDA

Açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

MALİ NÜFUSUNUN ÇEYREĞİ GIDA SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

YARDIM FONLARI YETERLİ DEĞİL

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi.

Sağlık, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: BM'den Mali'ye yardım çağrısı: Yıl sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir - Son Dakika
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