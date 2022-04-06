Bm: Sudan'da 18 Milyon İnsan Yakında Gıda Bulamayabilir - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) — BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Haq, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), Sudan'da akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya olan insan sayısının Eylül ayı itibarıyla yaklaşık iki katına çıkmasını beklediğini belirtti. Haq, geçen yıl Sudan'da 9,8 milyon kişinin akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı ve Eylül itibarıyla yaklaşık 18 milyon kişinin daha bu kategoriye girme riski altında olduğunu açıkladı. "Sudan genelindeki 14 eyalette mahsul ve hayvancılık üretimi, son beş yıllık ortalamaya kıyasla nerdeyse yarı yarıya düştü" diyen Haq, "Yerli tahıl üretimi, nüfusun yalnızca üçte ikisinden daha azının ihtiyaçlarını karşılayabilir ve bu da nüfusun çoğunu insani gıda yardımına bağımlı hale getirir" tespitinde bulundu.

BM sözcüsü, Ukrayna'daki çatışma nedeniyle gıda fiyatlarında daha fazla artış olduğunu belirtti. Buğdayın fiyatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 180 oranında artış gösterdi. Olağan basın brifinginde konuşan Haq, "Ortaklarımız, bu yıl Sudan'da 14,3 milyon kişiye yardım etmek için 1,9 milyar ABD dolarından fazla yardım talep ediyor" dedi. "Bugüne kadar, bunun yüzde 9'u finanse edildi" bilgisini paylaştı. Haq, BM'nin insani yardım ortaklarının sınırlı kaynaklara rağmen 8,1 milyondan fazla insana gıda, geçim kaynağı, temiz su ile sağlık hizmetlerini içeren ve hayat kurtaran yardımları ulaştırabildiğini söyledi.