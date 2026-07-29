BMC'nin bugüne kadar geliştirdiği en güçlü çekicisi BMC PRO L 1852, temmuz ayı boyunca gerçekleştirilen Türkiye turu kapsamında sektör profesyonelleriyle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin birçok farklı yerinde düzenlenen tanıtım organizasyonu, yoğun ziyaretçi katılımı ve sektör temsilcilerinin ilgisiyle tamamlandı.

İlk tanıtım etkinlikleri Tosyalı Holding İskenderun Limanı ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen BMC PRO L 1852, İzmir, Denizli, Konya, Mersin, Adana, Gaziantep, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Manisa, Bursa, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanıcılarla buluştu.

Tanıtım turu boyunca nakliyeciler, filo yöneticileri, kooperatif üyeleri, lojistik firmaları ve profesyonel sürücüler BMC PRO L 1852'yi yakından inceleme fırsatı bulurken, araçla ilgili teknik bilgiler BMC yetkilileri tarafından katılımcılarla paylaşıldı. Gerçekleştirilen birebir görüşmelerde kullanıcı deneyimleri dinlenirken, sektörün ihtiyaç ve beklentilerine ilişkin geri bildirimler alındı.

12,9 litrelik motoruyla 520 beygir güç ve 2 bin 500 newtonmetre tork üreten BMC PRO L 1852, BMC'nin bugüne kadarki en geniş iç hacimli kabini, gelişmiş güvenlik teknolojileri ve uzun yol taşımacılığına yönelik konfor özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Etkinliklere katılan ziyaretçiler, aracı yakından inceleyerek sunduğu teknoloji, performans ve sürüş konforu hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buldu.

BMC PRO L 1852 Türkiye Turu, yeni nesil çekicinin tanıtıldığı bir organizasyon olmanın yanı sıra BMC'nin müşterileriyle doğrudan bir araya geldiği, sektör temsilcilerinin görüş ve beklentilerini dinlediği bir iletişim platformu oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerde elde edilen geri bildirimler, BMC'nin müşteri odaklı yaklaşımını ve kullanıcı deneyimine verdiği önemi ortaya koydu.

Tur, BMC'nin ağır ticari araç segmentindeki vizyonunu sahaya taşırken, marka ile müşterileri arasındaki bağı güçlendirdi.

Türkiye'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen buluşmalar, BMC'nin yeni ürünlerini kullanıcılarla doğrudan bir araya getirme yaklaşımının bir örneği oldu.