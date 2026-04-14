BMW Satışları İlk Çeyrekte Düştü

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un küresel satışları, en büyük pazarları olan Çin ve ABD'deki talep zayıflığı nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 düştü.

BMW Group, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini açıkladı.

Buna göre, BMW Group'un araç satışları, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 565 bin 748 adede geriledi.

BMW'nin satış performansındaki düşüşte, küresel ölçekteki en kritik iki pazarı olan Çin ve ABD'de talebin zayıf seyri belirleyici oldu. Şirketin en büyük pazarı konumundaki Çin'de teslimatlar yüzde 10 azalarak 243 bin 958 adede inerken, ABD pazarında yüzde 4,3'lük daralma kaydedildi.

Grubun ana markası olan BMW'nin satışları, ilk çeyrekte yüzde 4,6 düşüşle 496 bin 50 adede geriledi.

Grubun kompakt markası Mini, satışlarını yüzde 6 artırarak genel düşüşü bir miktar dengeledi.

Bölgesel bazda Avrupa'da yüzde 3 büyüme yakalanırken, şirketin merkezi Almanya'da BMW ve Mini markalarının toplam satışları yüzde 11'e yakın arttı.

BMW Group'un elektrikli araç satışları, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak yaklaşık 87 bin 500 adet olarak gerçekleşti.

Toplam elektrikli ve hibrit araç satışları ise yüzde 15,9 düşüşle 132 bin 518'e indi.