Üye Girişi
Son Dakika Logo

BMW Satışları İlk Çeyrekte Düştü

14.04.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMW Group'un ilk çeyrek satışları, Çin ve ABD'deki zayıf talep nedeniyle %3,5 azaldı.

Alman otomobil üreticisi BMW Group'un küresel satışları, en büyük pazarları olan Çin ve ABD'deki talep zayıflığı nedeniyle yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,5 düştü.

BMW Group, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin satış verilerini açıkladı.

Buna göre, BMW Group'un araç satışları, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azalarak 565 bin 748 adede geriledi.

BMW'nin satış performansındaki düşüşte, küresel ölçekteki en kritik iki pazarı olan Çin ve ABD'de talebin zayıf seyri belirleyici oldu. Şirketin en büyük pazarı konumundaki Çin'de teslimatlar yüzde 10 azalarak 243 bin 958 adede inerken, ABD pazarında yüzde 4,3'lük daralma kaydedildi.

Grubun ana markası olan BMW'nin satışları, ilk çeyrekte yüzde 4,6 düşüşle 496 bin 50 adede geriledi.

Grubun kompakt markası Mini, satışlarını yüzde 6 artırarak genel düşüşü bir miktar dengeledi.

Bölgesel bazda Avrupa'da yüzde 3 büyüme yakalanırken, şirketin merkezi Almanya'da BMW ve Mini markalarının toplam satışları yüzde 11'e yakın arttı.

BMW Group'un elektrikli araç satışları, bu çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 azalarak yaklaşık 87 bin 500 adet olarak gerçekleşti.

Toplam elektrikli ve hibrit araç satışları ise yüzde 15,9 düşüşle 132 bin 518'e indi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bmw, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:14
15:06
14:56
14:23
12:43
11:09
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:31:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.