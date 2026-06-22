Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" adlı kruvaziyer 1489 yolcu getirdi.
Malta bayraklı, 335 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
İstanbul Limanı'ndan gelen gemide çoğu Alman 1489 yolcu ile 1049 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Aroya"nın bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.
Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'a 1489 Yolcu Taşıyan Aroya Gemisi Geldi - Son Dakika
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