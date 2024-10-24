Bodrum\'a 3.581 Yolcu Taşıyan Kruvaziyer Geldi

Ekonomi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explorer Of The Seas" kruvaziyeri ile 3 bin 581 yolcu geldi.

Bahamalar bayraklı 275 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu ABD'li 3 bin 581 yolcu ile 1204 personel bulunuyor.

Gemi yolcuları gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı ve tarihi yerleri gezdi.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.