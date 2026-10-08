Bodrum\'a 447 turist getiren Astoria Grande\'nin sonraki durağı Marmaris olacak

Bodrum'a 447 turist getiren Astoria Grande'nin sonraki durağı Marmaris olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Palau bayraklı Astoria Grande kruvaziyeri, Muğla'nın Bodrum ilçesine 447 turist getirdi. Gümrük sonrası ilçeyi gezen turistler alışveriş yaptı; gemide çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu, sonraki durağının Marmaris olacağı belirtildi.
"Astoria Grande" isimli kruvaziyer Muğla'nın Bodrum ilçesine 447 turist getirdi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Gemide, çoğu Rus 447 yolcu ve 359 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı. ?
"Astoria Grande"nin sonraki durağının Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Marmaris olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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