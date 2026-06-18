Bodrum\'a İki Kruvaziyer Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Le Bougainville" adlı iki kruvaziyer, 2 bin 583 yolcu getirdi.

Mikanos Limanı'ndan hareket eden Malta bayraklı, 295 metre uzunluğundaki "Mein Schiff 5" Bodrum Limanı'na yanaştı.

Gemide ağırlıklı olarak Alman uyruklu 2 bin 450 yolcu ve 906 personel bulunduğu öğrenildi.

Patmos Limanı'ndan gelen Fransa bayraklı, 131 metre boyundaki "Le Bougainville" de sabah saatlerinde limana demirledi. Lüks gemide, çoğunluğu ABD'li 133 yolcu ile 119 personel bulunuyor.

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"Mein Schiff 5"in akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na, "Le Bougainville"nin ise yine akşam saatlerinde İstanköy (Kos) Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.