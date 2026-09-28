Bodrum\'a ilk kez gelen Oosterdam kruvaziyeri 1952 yolcu getirdi

Bodrum'a ilk kez gelen Oosterdam kruvaziyeri 1952 yolcu getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollanda bayraklı yolcu gemisi Oosterdam, Santorini'den yola çıkarak Bodrum'a ilk seferini yaptı ve 1952 yolcu getirdi. ABD vatandaşlarının bulunduğu gemide 797 mürettebat yer alıyor; yolcuların ilçe ekonomisine hareketlilik katması öngörülüyor.
Hollanda bayraklı yolcu gemisi "Oosterdam", Bodrum'a ilk seferini gerçekleştirirken, 1952 yolcu getirdi.
Santorini Limanı'ndan yola çıkan 285 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. ABD vatandaşlarının yer aldığı gemide, toplam 1952 yolcu ve 797 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da geçirecekleri sürenin ardından turistik ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezmesi beklenen yolcuların, ilçe ekonomisine hareketlilik katması öngörülüyor.
"Oosterdam", Bodrum'daki işlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacak.
Kaynak: İHA
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