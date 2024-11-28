Bodrum Belediyesi, Karakılçık Buğdayı Ekimine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum Belediyesi, Karakılçık Buğdayı Ekimine Başladı

Bodrum Belediyesi, Karakılçık Buğdayı Ekimine Başladı

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karaova'da genetiği değiştirilmeden günümüze ulaşmış Atalık tahıl karakılçık buğdayının ekimini yaparak çiftçilere ücretsiz tohum desteği sağlıyor. Çiftçiler, aldıkları tohumları hasat ettikten sonra geri iade ederek kendi tohumlarını elde etme imkanı buluyor.

28.11.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Karaova'da belediyeye ait tarım arazilerinde karakılçık buğdayı ekiyor.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, genetiği değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmış Atalık tahıl karakılçık buğdayının üretimini sürdürülebilir hale getirmek için ekimini yaparak çiftçilere de ücretsiz tohum desteği sağlıyor. Tohum desteği alan çiftçiler, Kasım ayında ekip Haziran ayında ürettiği hasat miktarı içerisinden belediyeden aldığı karakılçık tohumunu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne iade ederek kendi tohumluğunu ücretsiz elde edebilme fırsatı yakalıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Bodrum, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum Belediyesi, Karakılçık Buğdayı Ekimine Başladı - Son Dakika

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