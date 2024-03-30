Bodrum Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekleri kapsamında Ramazan Ayı boyunca "Sosyal Destek Kartı" dağıtılıyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bodrum'da yaşayan dar gelirli vatandaşlara Sosyal Destek Kartı dağıtılıyor.
İçerisinde 750 Liralık bakiye bulunan ve anlaşmalı marketlerde geçerli kart, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılan başvurular sonrası tespit edilen ailelere ulaştırıldı. Şimdiye kadar Bodrum Yarımadası genelinde 5 bin 350 haneye Sosyal Destek Kartı yardımında bulunuldu.
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar sebebiyle 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğumuz desteklerden bir tanesi de Sosyal Destek Kartı oldu. Dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasında tuzumuz olsun istedik. Ramazan Ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun bilinciyle Ramazan Ayının son gününe kadar bu yardımlara devam edeceğiz. Alkollü içecek ve tütün maddeleri dışında, her ihtiyaçları için vatandaşlarımız bu kartları kullanabilecekler. Ramazan Ayının bereketi üzerimizde olsun." diye konuştu. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Bodrum Belediyesi Ramazan Ayında Sosyal Destek Kartı Dağıtıyor - Son Dakika
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Efeler Belediyesi, ilçede Pazar günü kurulacak olan semt pazarlarının, yerel seçim sebebiyle bugün kurulduğunu duyurdu. Pazar günü ilçe genelinde kurulan Soğukkuyu, Kemer, Efekent ve Kurtuluş semt pazarlarının seçim yasakları sebebiyle 30 Mart Cumartesi günü kurulduğunu duyurdu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Trafik Park'ta açtığı satış birimleriyle kadın üreticilere destek oluyor. Kadınlar, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırırken aynı zamanda bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan İbrahim Demir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan hibe desteğiyle 100 büyükbaş hayvan alarak besicilik işine başladı. Demir, TKDK'den aldığı hibe ile 4 milyon liralık yatırımın yaklaşık 2,5 milyon lirasını karşıladı. Şu anda 100 büyükbaş hayvana sahip olan Demir, tesisini 250 büyükbaş hayvan kapasiteli olarak kurduğunu ve hem et hem de süt üretimi yapmayı planladığını belirtti. Ayrıca, yurt dışından da hayvan getirerek üretimini genişletmeyi hedeflediğini söyledi.
Afyonkarahisar Dazkırı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yüzde 50 hibe destekli kuru fasulye ve nohut dağıtımı gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından uygulanan Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin artırılması hedefleniyor. Dazkırı ilçesinde çiftçilere kuru fasulye ve sorgum sudan otu melezi tohumu yüzde 75, nohut tohumu ise yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'dan Ocak-Şubat döneminde toplam 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar da ithalat gerçekleştirildi. Samsun'da Şubat ayında ihracat 103 milyon dolar, ithalat 114,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çevre illerden Amasya'dan Şubat ayında 16 milyon dolar ihracat, 4 milyon dolar ithalat, Ordu'dan 31 milyon dolar ihracat, 6 milyon dolar ithalat, Sinop'tan 3,3 milyon dolar ihracat, 852 bin dolar ithalat yapıldı. 2024 Ocak-Şubat dönemi istatistiklerine göre Samsun'dan 205 milyon 75 bin dolar ihracat, 212 milyon 196 bin dolar ithalat oldu. Aynı dönemde Amasya'dan ihracat 30 milyon dolar, ithalat 9,3 milyon dolar, Ordu'dan ihracat 60,3 milyon dolar, ithalat 7,8 milyon dolar, Sinop'tan da ihracat 7,3 milyon dolar ve ithalat 1,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Fındık Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesi kapsamında Ordu'da yeni modern bahçeler kuruluyor. Proje sayesinde yaşlı ve verimsiz fındık bahçeleri sökülerek teraslar oluşturuluyor ve gençleştirme çalışmaları yapılıyor. Bu sayede fındık tarımında verim ve kalite artışı sağlanıyor.
Diyarbakır'da uygulanan "Sıfır Atık" projesi sayesinde doğa korunarak, ekonomiye katkı sağlandı.
Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tepebaşı ilçesinde bulunan bir süt çiftliğine Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası teslim etti. İşletme, AB standartlarında süt ürettiği belirlenerek Eskişehir'de ikinci, Tepebaşı ilçesinde ise ilk AB Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası almaya hak kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?