Bodrum Belediyesi Ramazan Ayında Sosyal Destek Kartı Dağıtıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum Belediyesi Ramazan Ayında Sosyal Destek Kartı Dağıtıyor

Bodrum Belediyesi Ramazan Ayında Sosyal Destek Kartı Dağıtıyor

Bodrum Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekleri kapsamında Ramazan Ayı boyunca 'Sosyal Destek Kartı' dağıtıyor. İçerisinde 750 Liralık bakiye bulunan kartlar, dar gelirli ailelere ulaştırılıyor.

30.03.2024 13:15  Güncelleme: 13:21
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Bodrum Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekleri kapsamında Ramazan Ayı boyunca "Sosyal Destek Kartı" dağıtılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bodrum'da yaşayan dar gelirli vatandaşlara Sosyal Destek Kartı dağıtılıyor.

İçerisinde 750 Liralık bakiye bulunan ve anlaşmalı marketlerde geçerli kart, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılan başvurular sonrası tespit edilen ailelere ulaştırıldı. Şimdiye kadar Bodrum Yarımadası genelinde 5 bin 350 haneye Sosyal Destek Kartı yardımında bulunuldu.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklar sebebiyle 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğumuz desteklerden bir tanesi de Sosyal Destek Kartı oldu. Dar gelirli vatandaşlarımızın sofrasında tuzumuz olsun istedik. Ramazan Ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunun bilinciyle Ramazan Ayının son gününe kadar bu yardımlara devam edeceğiz. Alkollü içecek ve tütün maddeleri dışında, her ihtiyaçları için vatandaşlarımız bu kartları kullanabilecekler. Ramazan Ayının bereketi üzerimizde olsun." diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum Belediyesi Ramazan Ayında Sosyal Destek Kartı Dağıtıyor - Son Dakika

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