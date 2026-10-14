Bodrum Cruise Port'a yanaşan iki kruvaziyer, ilçeye 2 bin 437 yolcu taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Cruise Port'a yanaşan iki kruvaziyer, ilçeye 2 bin 437 yolcu taşıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Cruise Port\'a yanaşan iki kruvaziyer, ilçeye 2 bin 437 yolcu taşıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Cruise Port, sabah iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Gemilerle Muğla'nın Bodrum ilçesine toplam 2 bin 437 yolcu gelirken, Fransa bayraklı Le Champlain'in limana ilk kez yanaştığı kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum Cruise Port, sabah saatlerinde iki kruvaziyer gemisini ağırladı. Limana yanaşan gemilerle ilçeye 2 bin 437 yolcu gelirken, gemilerden Le Champlain Bodrum'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Fransa bayraklı, 131 metre uzunluğundaki Le Champlain, saat 07.00'de Rodos Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide 166 yolcu ve 123 mürettebat bulunurken, yolcuların ağırlıklı olarak Amerikalılardan oluştuğu belirtildi. Le Champlain'in saat 21.00'de Santorini Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Bahamalar bayraklı, 294 metre uzunluğundaki Brilliance Of The Seas ise saat 07.20'de Mikonos Limanı'ndan geldi. Gemide 2 bin 271 yolcu ve 860 mürettebat bulunuyor. Yolcularının büyük bölümü Amerikalıların oluşturduğu geminin saat 18.00'de Santorini Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

İki kruvaziyer gemisinin Bodrum gemi yanaşma limanda hareketlilik yaşanırken, gemiler havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
DenizcilikEkonomiGüncelTurizmFransaBodrumMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:43:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Cruise Port'a yanaşan iki kruvaziyer, ilçeye 2 bin 437 yolcu taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei