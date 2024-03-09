Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen 5. Acı Ot Festivali başladı.
Bodrum'un otlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan festivalde 250'den fazla yöresel tat ve 30'dan fazla da el sanatları standı yer aldı.
Ortakent Köyiçi mevkisinde iki gün sürecek festival, yöresel ürünlerin tanıtımını, bölge esnafının ekonomisine katkı sağlamayı ve kış turizmine ivme kazandırmayı amaçlıyor.
Birçok aktivite ile yöresel sanatçıların konser verdiği festivalde, yöresel halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. Ünlü şeflerin de katılımıyla yemek workshopları, yöresel yemek yapımı ve mutfak kültürünü tanıtan etkinlikler yapıldı.
Etkinlik boyunca Bodrum'un doğal otlarından acı ot, baldıran, deli kenker, turpotu, tilkişen, ada marulu stantlarda yer alacak.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, festivale katılanlara teşekkür ederek, etkinliği önümüzdeki yıllarda daha da genişleterek yapmayı planladıklarını dile getirdi.
OYDER Başkanı Öncel Erkal da festivali her yıl daha da ileriye taşımaya çalıştıklarını belirterek, "Festivale bu yıl daha iyi hazırlandık. Başkanımız bize her zaman destek veriyor. Beledi ekipleri de destek veriyor. İnsanlar güzel ve keyifli vakit geçiriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.
Festival, yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.
Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'da 5. Acı Ot Festivali Başladı - Son Dakika
Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Esnaf, komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitlerine ilgi olduğunu belirtti.
Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.
Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.
BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.
İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.
Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?