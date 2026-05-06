Bodrum'da Otel İşçilerinin Grevi Devam Ediyor
Bodrum'da Otel İşçilerinin Grevi Devam Ediyor

06.05.2026 00:46
TOLEYİS, Hapimag Resort'taki grevin işverenin uzlaşmaz tutumu yüzünden sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS), Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret AŞ'ye bağlı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Hapimag Resort Sea Garden Otel'de başlattıkları grevin devam ettiğini bildirdi.

TOLEYİS'ten yapılan yazılı açıklamada, sendikanın 30 yıldır örgütlü olduğu Hapimag Resort Sea Garden Otel'de 373 çalışanı kapsayan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinin işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle sürdürülemediği ve greve çıkıldığı belirtildi.

İşverenin sonraki süreçte çalışanlara sendika üyeliklerinden istifa etmeleri yönünde baskı yaptığına yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İş yerindeki sendikasızlaştırma girişimleri ve hukuki ihlaller Bakanlığa intikal ettirilmiş, müfettişlerce iş yerinde gerekli teftiş ve inceleme başlatılmış ve bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan Bakanlık raporunda, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ilgili maddelerine aykırı bir şekilde işverence işçilerin sendika üyeliğinden ayrılmaya zorlandığı ve işçilere sendikal baskı uygulandığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda işveren hakkında idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı."

Açıklamada, işverenin TİS sürecindeki uzlaşmaz tutumu ve sendikasızlaştırma girişimlerine karşı otel çalışanlarının greve çıktığı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"30 yıldır örgütlü olduğumuz iş yerinde, işverenin sendika karşıtı tutumu sebebiyle başlattığımız grev kararlılıkla devam ediyor. Sendikamız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü otelin önünde karşılayacak. Bir kez daha işvereni, sözleşme masasına oturmaya ve işçilerin emeğinin ve alın terinin hakkını vermeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

