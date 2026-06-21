Başkan Aras 1 milyar TL\'lik yatırımı inceledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sık sık patlayan su isale hatları yenileme çalışmaları devam ediyor. Torba kavşağında Bodrum Yarımadasına içme ve kullanma suyu sağlayan isale hattı ana şebekesini ikiye ayıran Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki dönem Bodrum Belediye Başkanlığı yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da yaşanan su kesintisi ve su isale hattı patlamalarına kesin çözüm amacıyla hatların tamamen yenilenmesi için yaklaşık 1 milyar TL maliyetli Yarımada tarihinin en büyük yatırımını yerinde inceledi.

Güney İçme Suyu İsale Hattı yenileme çalışmalarında sona gelindiğini açıklayan Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum'un yıllardır yaşadığı su kayıplarına ve arıza kaynaklı kesintilere son verecek dev yatırımda sona geldik. Bugün, Yarımada'nın en kritik altyapı yatırımlarından biri olan Güney İçme Suyu İsale Hattı yenileme çalışmalarında son bağlantıyı gerçekleştirerek önemli bir eşiği daha geride bıraktık.

Sorunları günü kurtaran çözümlerle değil, kalıcı yatırımlarla çözüyoruz. Bodrum'un altyapısını güçlendirmek, su kaynaklarını korumak ve hemşehrilerimize kesintisiz hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA