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Bodrum'da turizmciler bilgilendirme toplantısında buluştu - Son Dakika

Bodrum'da turizmciler bilgilendirme toplantısında buluştu

24.12.2021 00:57
Bodrum'da turizmciler bilgilendirme toplantısında buluştu

Geçen Temmuz ayında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Belediye Belgeli İşletmelerin Turizm İşletme Belgesine geçişleriyle ilgili Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Geçen Temmuz ayında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Belediye Belgeli İşletmelerin Turizm İşletme Belgesine geçişleriyle ilgili Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bodrum Otelciler Derneği(BODER) tarafından ilçedeki özel bir eğitim kurumunun toplantı salonunda, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ile çok sayıda turizmcinin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İlçe Turizm Danışma Sorumlusu Hüseyin Bök, süreç ile ilgili bilgiler verdi.

Hüseyin Bök, şunları söyledi; "Belediye Belgeli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'na sahip konaklama ve plaj tesislerine, 28.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun Geçici Madde 11 hükmü kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Basit Konaklama ve Plaj İşletmesi Turizm İşletmesi Belgesi alma zorunluluğu getirildi. 28 Temmuz 2021 öncesinde ve sonrasında işyeri açma ve çalışma ruhsatı alan işletmeler başvuru yapacak. Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular, elden veya posta yoluyla Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya Bodrum Turizm Danışma Bürosuna yapılacak. Son başvuru tarihinin 28 Temmuz 2022 olduğunu aktaran Bök, "Başvuruda bulunmayan konaklama ve plaj tesisleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecektir" dedi.

Başvuru için hangi evrakların gerektiğinden de bahseden Bodrum Turizm Danışma Sorumlusu Hüseyin Bök, "Tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı başvuru dilekçesi ile birlikte, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, güncel adres ilişkin yazı ve başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi. Plaj işletmesi olması durumunda, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge (Sözleşme) ile birlikte Muğla İl Kültür Müdürlüğü veya Bodrum Turizm Danışma Bürosuna gidilerek veya posta yoluyla başvurulur" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Bök'ün sunumu sonrası turizmciler, süreçle ilgili merak ettikleri soruları sordu. - MUĞLA

Çalışma Ruhsatı, Turizm, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da turizmciler bilgilendirme toplantısında buluştu - Son Dakika Ekonomi


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